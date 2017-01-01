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Основные
преимущества
Лидер Услуг

Качественный подбор исполнителей

Сервис подбирает для заказчика лучшего исполнителя, используя автоматические алгоритмы репутации - минимальная стоимость, оценки, отзывы, процент отказа, процент повторных заказов, расстояние до проведения работ с учетом пробок и т.д.

Сервис подбирает для заказчика лучшего исполнителя, используя автоматические алгоритмы репутации - минимальная стоимость, оценки, отзывы, процент отказа, процент повторных заказов, расстояние до проведения работ с учетом пробок и т.д.

Выгодные цены

Стоимость ниже за счет отсутствия у частных исполнителей расходов на аренду офиса, покупки и ремонт техники, зарплаты сотрудникам.

Наша площадка автоматизирована и исключает большой штат сотрудников, поэтому с исполнителей взимается лишь небольшая комиссия.

Стоимость ниже за счет отсутствия у частных исполнителей расходов на аренду офиса, покупки и ремонт техники, зарплаты сотрудникам.

Наша площадка автоматизирована и исключает большой штат сотрудников, поэтому с исполнителей взимается лишь небольшая комиссия.

Гарантия предоставляемых услуг

В сервисе существует общий страховой фонд, который покроет расходы в случае предоставления заказчику некачественных услуг.

Не разбираемся с жалобами, а фиксируем обращение и направляем на исправление предоставляющего услугу мастера, либо другого исполнителя абсолютно бесплатно.

В сервисе существует общий страховой фонд, который покроет расходы в случае предоставления заказчику некачественных услуг.

Не разбираемся с жалобами, а фиксируем обращение и направляем на исправление предоставляющего услугу мастера, либо другого исполнителя абсолютно бесплатно.

Каталог
предоставляемых услуг

Бесплатно подберем надежного исполнителя - более 500 предоставляемых услуг

Клининговые услугиВсе услуги
Сборка мебелиВсе услуги
Компьютерная помощьВсе услуги
Услуги электрикаВсе услуги
Услуги сантехникаВсе услуги
Услуги плотникаВсе услуги
Услуги плиточникаВсе услуги
Мастер на часВсе услуги
Ремонтные работыВсе услуги
Отделочные работыВсе услуги
Услуги сварщикаВсе услуги
Гипсокартонные работыВсе услуги
Штукатурно-малярные работыВсе услуги
Подключение бытовой техникиВсе услуги
Услуги грузчиковВсе услуги
Выбирайте исполнителя по вашим критериям самостоятельно или доверьте подбор “Лидер Услуг”
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Проверяем каждого специалиста:
Документы, опыт, отзывы, реальные знания.
Берем отзывы после каждой заявки:
Мы продолжаем работать с теми мастерами, у которых наивысшие оценки от клиентов.
Подбираем мастера по 5 показателям качества
Оценки, Процент отказов, Пунктуальность, Повторные заказы, Стоимость услуг.
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+7 (499) 350-71-06
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