Основные
преимущества
Лидер Услуг
Качественный подбор исполнителей
Сервис подбирает для заказчика лучшего исполнителя, используя автоматические алгоритмы репутации - минимальная стоимость, оценки, отзывы, процент отказа, процент повторных заказов, расстояние до проведения работ с учетом пробок и т.д.
Сервис подбирает для заказчика лучшего исполнителя, используя автоматические алгоритмы репутации - минимальная стоимость, оценки, отзывы, процент отказа, процент повторных заказов, расстояние до проведения работ с учетом пробок и т.д.
Выгодные цены
Стоимость ниже за счет отсутствия у частных исполнителей расходов на аренду офиса, покупки и ремонт техники, зарплаты сотрудникам.
Наша площадка автоматизирована и исключает большой штат сотрудников, поэтому с исполнителей взимается лишь небольшая комиссия.
Стоимость ниже за счет отсутствия у частных исполнителей расходов на аренду офиса, покупки и ремонт техники, зарплаты сотрудникам.
Наша площадка автоматизирована и исключает большой штат сотрудников, поэтому с исполнителей взимается лишь небольшая комиссия.
Гарантия предоставляемых услуг
В сервисе существует общий страховой фонд, который покроет расходы в случае предоставления заказчику некачественных услуг.
Не разбираемся с жалобами, а фиксируем обращение и направляем на исправление предоставляющего услугу мастера, либо другого исполнителя абсолютно бесплатно.
В сервисе существует общий страховой фонд, который покроет расходы в случае предоставления заказчику некачественных услуг.
Не разбираемся с жалобами, а фиксируем обращение и направляем на исправление предоставляющего услугу мастера, либо другого исполнителя абсолютно бесплатно.