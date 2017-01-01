Выгодные цены

Стоимость ниже за счет отсутствия у частных исполнителей расходов на аренду офиса, покупки и ремонт техники, зарплаты сотрудникам.

Наша площадка автоматизирована и исключает большой штат сотрудников, поэтому с исполнителей взимается лишь небольшая комиссия.